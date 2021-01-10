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Лукашенко о ЧМ по хоккею: Мы особо не паримся
Новый перл от Григорьевича
Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к слухам о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 из Беларуси в другую страну. Его слова цитирует allhockey.ru:
"Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный" - сказал он.
Напомним, что из-за политической ситуации в Беларуси Международная федерация хоккея начала искать страну, которая смогла бы принять мировое первенство 2021, что должно начаться уже в мае.
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