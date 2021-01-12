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В НХЛ некоторые матчи будут проводить со зрителями
Это Даллас, Флорида и Аризона
Лишь три клуба НХЛ на старте нового сезона будут проводить домашние матчи со зрителями. В этой компании оказались "Даллас", "Флорида" и "Аризона".
При этом, на аренах будут введены ограничения. Так, на трибунах стадиона в Далласе будет разрешено присутствовать до 5000 человек.
У "Флориды" на трибунах стадиона в Санрайзе будут размещены все те же 5000, а аудитория болельщиков "койотов" будет скромнее - 3450 зрителей.
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