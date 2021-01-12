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Белый Барс подписал контракт с форвардом Днепра

Хоккей
(1 голосов)

Игроку всего 19 лет

Белый Барс подписал контракт с форвардом Днепра
Новина українською

"Белый Барс" подписал контракт с нападающим Владиславом Брагой, ранее отзаявленным херсонским "Днепром".

19-летний форвард начинал карьеру в "Галицких Львах", в составе которых дебютировал в национальном чемпионате в сезоне 2017/18. Следующие два сезона Брага провёл в "Днепре", последний матч в составе "щук" нападающий сыграл 9 января.

Всего в чемпионатах Украины Владислав Брага сыграл 119 матчей, набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности -14. В сезоне 2020/21 за "Днепр" форвард набрал 7 (1+6) очков в 22 поединках.

За "Белый Барс" форвард будет выступать под 12 номером.

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон)
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