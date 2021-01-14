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НХЛ: Тампа, Филадельфия и Сент-Луис побеждают в день открытия сезона

Хоккей
(1 голосов)

Большой хоккей вернулся

НХЛ: Тампа, Филадельфия и Сент-Луис побеждают в день открытия сезона
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Филадельфия – Питтсбург – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Торонто – Монреаль – 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Тампа-Бэй – Чикаго – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Эдмонтон – Ванкувер – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Колорадо – Сент-Луис – 1:4 (0:2, 0:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз
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