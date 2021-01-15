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НХЛ: Вашингтон, Вегас и Бостон начинают сезон победами
В НХЛ прошел насыщенный день регулярного чемпионата
Рейнджерс – Айлендерс – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Нью-Джерси – Бостон – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Баффало – Вашингтон – 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Детройт – Каролина – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Нэшвилл – Коламбус – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Виннипег – Калгари – 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Аризона – Сан-Хосе – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Эдмонтон – Ванкувер – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Лос-Анджелес – Миннесота – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Вегас – Анахайм – 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)
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