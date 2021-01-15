  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Вашингтон, Вегас и Бостон начинают сезон победами
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Вашингтон, Вегас и Бостон начинают сезон победами

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ прошел насыщенный день регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон, Вегас и Бостон начинают сезон победами
Новина українською

Рейнджерс – Айлендерс – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Нью-Джерси – Бостон – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Баффало – Вашингтон – 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Детройт – Каролина – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Нэшвилл – Коламбус – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Виннипег – Калгари – 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Аризона – Сан-Хосе – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

Эдмонтон – Ванкувер – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Лос-Анджелес – Миннесота – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Вегас – Анахайм – 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...