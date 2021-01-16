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НХЛ. Вашингтон на выезде дожимает Баффало, Колорадо разгромили Сент-Луис

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон на выезде дожимает Баффало, Колорадо разгромили Сент-Луис
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В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" - "Вашингтон"

1 - 2 (0-0; 0-1; 1-1)

"Оттава" - "Торонто"

5 - 3 (1-1; 3-1; 1-1)

"Тампа-Бэй" - "Чикаго"

5 - 2 (0-0; 3-2; 2-0)

"Филадельфия" - "Питтсбург"

5 - 2 (3-2; 0-0; 2-0)

"Колорадо" - "Сент-Луис"

8 - 0 (0-0; 4-0; 4-0)

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В статье: НХЛ
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