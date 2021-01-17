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НХЛ. Рейнджерс разгромили Айлендерс, Вегас в овертайме дожал Анахайм

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс разгромили Айлендерс, Вегас в овертайме дожал Анахайм
UA-Футбол
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В ночь с 16 на 17 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020-2021. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Каролина"

4 - 2 (0-0; 1-0; 3-2)

"Эдмонтон" - "Монреаль"

1 - 5 (0-1; 0-3; 1-1)

"Оттава" - "Торонто"

2 - 3 (1-1; 0-1; 1-1)

"Рейнджерс" - "Айлендерс"

5 - 0 (2-0; 2-0; 1-0)

"Нэшвилл" - "Коламбус"

5 - 2 (1-1; 0-0; 4-1)

"Лос-Анджелес" - "Миннесота"

ОТ: 3 - 4 (1-1; 2-0; 0-2; 0-1)

"Вегас" - "Анахайм"

ОТ: 2 - 1 (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)

"Калгари" - "Ванкувер"

3 - 0 (1-0; 1-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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