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НХЛ: Питтсбург дожал Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ: Питтсбург дожал Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго
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Питтсбург – Вашингтон – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Флорида – Чикаго – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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