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НХЛ: Питтсбург дожал Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата
Питтсбург – Вашингтон – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Флорида – Чикаго – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
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