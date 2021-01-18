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У Беларуси забрали право на проведение ЧМ-2021

Хоккей
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Турнир должен пройти в Минске и Риге

У Беларуси забрали право на проведение ЧМ-2021
Новина українською

IIHF лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

На заседании Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске, информирует официальный сайт организации. Место проведения турнира будет определено позднее.

Совет IIHF определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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В статье: iihf
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