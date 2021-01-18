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У Беларуси забрали право на проведение ЧМ-2021
Турнир должен пройти в Минске и Риге
IIHF лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
На заседании Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске, информирует официальный сайт организации. Место проведения турнира будет определено позднее.
Совет IIHF определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
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