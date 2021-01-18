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Латвия готова провести ЧМ-2021 по хоккею
Об этом заявил президент Федерации Латвии
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею—2021.
"Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной.
Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас не было неожиданностью, к этому всё шло", — приводит слова Калвитиса ТАСС.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.
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