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НХЛ: Вегас сильнее Аризоны, успехи Торонто и Калгари
В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата
Детройт – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Айлендерс – Бостон – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Торонто – Виннипег – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Филадельфия – Баффало – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Нэшвилл – Каролина – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 5:4 (0:2, 4:1, 1:1)
Анахайм – Миннесота – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Калгари – Ванкувер – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Эдмонтон – Монреаль – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Вегас – Аризона – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
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