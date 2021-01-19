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НХЛ: Вегас сильнее Аризоны, успехи Торонто и Калгари

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Вегас сильнее Аризоны, успехи Торонто и Калгари
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Детройт – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Айлендерс – Бостон – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Торонто – Виннипег – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Филадельфия – Баффало – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Нэшвилл – Каролина – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 5:4 (0:2, 4:1, 1:1)

Анахайм – Миннесота – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Калгари – Ванкувер – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Эдмонтон – Монреаль – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Вегас – Аризона – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Торонто Мэйпл Лифс
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