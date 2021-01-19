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Стало известно, где может пройти перенесенный из Минска ЧМ-2021 по хоккею
Скоро все решится
Накануне Международная федерация хоккея официально сообщила о переносе чемпионата мира из Минска в связи с политическими событиями в Беларуси.
Теперь же президент ИИХФ Рене Фазель озвучил список стран, которые могут принять главное событие года в международном хоккее.
"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше, в этой ситуации важен каждый день. Мы обсуждаем три варианта: либо чемпионат мира будет только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Когда мы получим какие-то цифры и проанализируем все аспекты, сразу же примем решение – мы должны это сделать до конца января.
Вчера я разговаривал с президентом Федерации хоккея Латвии Айгарсом Калвитисом, и он попросил организовать полуфинал и финал", - сказал Фазель.
Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня при участии 16 сборных.
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