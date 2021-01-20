  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Оттава уступила Виннипегу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Оттава уступила Виннипегу

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Оттава уступила Виннипегу
Новина українською

Филадельфия – Баффало – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Питтсбург – Вашингтон – 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Флорида – Чикаго – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Оттава – Виннипег – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Детройт – Коламбус – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Лос-Анджелес – Колорадо – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...