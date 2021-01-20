Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Питтсбург обыграл Вашингтон, Оттава уступила Виннипегу
В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата
Филадельфия – Баффало – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Питтсбург – Вашингтон – 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
Флорида – Чикаго – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Оттава – Виннипег – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Детройт – Коламбус – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Колорадо – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эдегор хочет покинуть Реал, Шальке вернул Хунтелара. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Наследник Ховарда. Вратарь четвертого английского дивизиона забил прямым ударом из своих владений
- Стало известно, где может пройти перенесенный из Минска ЧМ-2021 по хоккею
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...