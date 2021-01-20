  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол громит Мариуполь в 27-м туре УХЛ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол громит Мариуполь в 27-м туре УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева хорошо себя показали

Сокол громит Мариуполь в 27-м туре УХЛ
Новина українською

В Киеве состоялся матч 27-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором "Сокол" принимал "Мариуполь".

В середине первого периода счёт открыли хозяева, но гости ничем не сумели ответить.

Во втором периоде "Сокол" забросил трижды, на что "Мариуполь" ответил точным броском Владислава Лугового.

В третьем игровом отрезке киевляне продолжили голевую феерию: итоговый дубль на свой счёт записал Алексей Платонов, первой шайбой в УХЛ отметился Владислав Сушков, ещё по голу забросили Андрей Михнов и Феликс Морозов. "Мариуполь" смог ответить точным броском капитана Владимира Чердака.

Итоговый счёт 8:2, а это значит "Сокол" провёл самый результативный матч в сезоне чемпионата УХЛ Париматч, и вышел на второе место в турнирной таблице как минимум до следующей игры "Кременчука".

"Сокол" - "Мариуполь" 8:2 (1:0; 3:1; 4:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УХЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...