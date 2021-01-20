Сокол громит Мариуполь в 27-м туре УХЛ

В Киеве состоялся матч 27-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором "Сокол" принимал "Мариуполь".

В середине первого периода счёт открыли хозяева, но гости ничем не сумели ответить.

Во втором периоде "Сокол" забросил трижды, на что "Мариуполь" ответил точным броском Владислава Лугового.

В третьем игровом отрезке киевляне продолжили голевую феерию: итоговый дубль на свой счёт записал Алексей Платонов, первой шайбой в УХЛ отметился Владислав Сушков, ещё по голу забросили Андрей Михнов и Феликс Морозов. "Мариуполь" смог ответить точным броском капитана Владимира Чердака.

Итоговый счёт 8:2, а это значит "Сокол" провёл самый результативный матч в сезоне чемпионата УХЛ Париматч, и вышел на второе место в турнирной таблице как минимум до следующей игры "Кременчука".

"Сокол" - "Мариуполь" 8:2 (1:0; 3:1; 4:1)