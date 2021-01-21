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НХЛ: Вегас разобрался с Аризоной, успехи Ванкувера и Эдмонтона

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ: Вегас разобрался с Аризоной, успехи Ванкувера и Эдмонтона
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Торонто – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Анахайм – Миннесота – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Вегас – Аризона – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Ванкувер – Монреаль – 6:5 (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Эдмонтон Ойлерз
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