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НХЛ: Вегас разобрался с Аризоной, успехи Ванкувера и Эдмонтона
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата
Торонто – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Анахайм – Миннесота – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Вегас – Аризона – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Ванкувер – Монреаль – 6:5 (1:0, 2:3, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
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