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Четыре российских хоккеиста нарушили протокол НХЛ по коронавирусу
В этой компании затесался и сам Овечкин
НХЛ на официальном уровне объявила, что российские легионеры Вашингтона Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от матчей и тренировок за нарушение протоколов лиги по COVID-19.
НХЛ отмечает, что Овечкин и его одноклубники в близком контакте общались между собой в номере отеля и за пределами разрешенной зоны, не используя индивидуальные средства защиты.
Также лига оштрафовала Вашингтон на 100 тысяч долларов.
Кэпиталз одержали две победы в четырех стартовых матчах сезона. 23 января команда Питера Лавиолетта сыграет с Баффало.
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