Олимпийского чемпиона посадили в тюрьму

Бывший вратарь сборной Швеции по хоккею Томми Сало ближайшие два месяца проведет в тюрьме, сообщает портал Aftonbladet.

Сало в августе прошлого года в нетрезвом виде врезался в ограждение на автомагистрали. Уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Адвокат бывшего игрока НХЛ просил условный срок и общественные работы, однако в суде решили отправить Сало за решетку. Его защита будет обжаловать это решение.

Томми Сало в 1994 году завоевал золото на Олимпийских играх в Лиллехаммере. В НХЛ 49-летний швед в составе Колорадо, Эдмонтона и Айлендерс отыграл 526 матчей.