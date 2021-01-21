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Кременчук с минимальным счетом обыграл Днепр

Хоккей
(1 голосов)

Матч получился интересным

Кременчук с минимальным счетом обыграл Днепр
Новина українською

Сегодня, 21 января, в Кременчуге 27-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч своим матчем продолжили "Кременчук" и "Днепр".

Первый период команды провели в абсолютно равной и обоюдоострой борьбе. По итогам первых 20 минут вратари смогли сохранить свои ворота "сухими".

Счет заброшенным шайбам был открыт уже на четвертой минуте второго периода. После заброшенной шайбы "горожане" взяли игру под свой контроль и забросили еще две шайбы.

Третья двадцатиминутка повторила сценарий первой - большую часть заключительного периода команды провели без заброшенных шайб. И только под завесу периода херсонцы смогли размочить счет в матче.

Таким образом, "Кременчук" минимально обыграл противника из Херсона и добыл свою десятую победу подряд.

"Кременчук" - "Днепр" 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Кременчук
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