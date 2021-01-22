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НХЛ: Монреаль разбил Ванкувер, победы Тампы и Бостона
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Оттава – Виннипег – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Коламбус – Тампа-Бэй – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Айлендерс – Нью-Джерси – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Бостон – Филадельфия – 5:4 (0:0, 0:2, 4:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Ванкувер – Монреаль – 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)
Лос-Анджелес – Колорадо – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
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