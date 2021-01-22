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Игрокам НХЛ запретили играть в карты во время перелётов

Хоккей
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Для некоторых это было любимым занятием

Игрокам НХЛ запретили играть в карты во время перелётов
Новина українською

Канадское издание Montreal Gazette поделилось любопытной информацией, какие правила действуют в НХЛ в нынешнем сезоне, чтобы ограничить распространение коронавируса.

"В нынешнем сезоне НХЛ ввела множество новых правил, связанных с пандемией коронавируса. Одно из них заключается в том, что нельзя приглашать к себе в гостиничный номер кого-то в гости, это касается и партнёров по команде.

Ещё одно ограничение — игрокам запрещено играть в карты во время перелётов, что для многих было любимым занятием. Как сказал форвард "Монреаля" Брендан Галлахер, во время поездки он привык играть в карты и обыгрывать Томаша Татара, который сильно злился из-за проигрышей", — отметил обозреватель Стю Коуэн.

"Я действительно скучаю по картам и злобному лицу Татара после поражений. Что касается игроков "Вашингтона", то я с ними почти не знаком. Но я знаю о правилах и о том, как они изменили жизнь игроков в этом году, особенно когда играем на выезде", — добавил Галлахер.

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В статье: НХЛ
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