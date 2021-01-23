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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Анахайм в овертайме уступает Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Анахайм в овертайме уступает Колорадо
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В ночь с 22 на 23 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты.

"Вашингтон" - "Баффало"

4 - 3 после Б (1-1; 2-2; 0-0; 0-0; 1-0)

"Питтсбург" - "Рейнджерс"

4 - 3 после Б (1-0; 1-3; 1-0; 0-0; 2-1)

"Торонто" - "Эдмонтон"

4 - 2 (0-0; 2-1; 2-1)

"Миннесота" - "Сан-Хосе"

4 - 1 (1-1; 1-0; 2-0)

"Чикаго" - "Детройт"

4 - 1 (1-0; 1-0; 2-1)

"Даллас" - "Нэшвилл"

7 - 0 (0-0; 5-0; 2-0)

"Аризона" - "Вегас"

5 - 2 (1-0; 2-1; 2-1)

"Анахайм" - "Колорадо"

2 - 3 после ОТ (0-1; 1-0; 1-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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