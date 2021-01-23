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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Анахайм в овертайме уступает Колорадо
Результаты тура НХЛ
В ночь с 22 на 23 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты.
"Вашингтон" - "Баффало"
4 - 3 после Б (1-1; 2-2; 0-0; 0-0; 1-0)
"Питтсбург" - "Рейнджерс"
4 - 3 после Б (1-0; 1-3; 1-0; 0-0; 2-1)
"Торонто" - "Эдмонтон"
4 - 2 (0-0; 2-1; 2-1)
"Миннесота" - "Сан-Хосе"
4 - 1 (1-1; 1-0; 2-0)
"Чикаго" - "Детройт"
4 - 1 (1-0; 1-0; 2-1)
"Даллас" - "Нэшвилл"
7 - 0 (0-0; 5-0; 2-0)
"Аризона" - "Вегас"
5 - 2 (1-0; 2-1; 2-1)
"Анахайм" - "Колорадо"
2 - 3 после ОТ (0-1; 1-0; 1-1; 0-1)
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