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Лучший во все времен. Легенде НХЛ Гретцки исполнилось 60 лет
Первая суперзвезда в истории хоккея празднует юбилей
26 января исполнилось 60 лет культовому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.
Разумеется, Международная федерация хоккея не могла проигнорировать это событие, опубликовав поздравления в Твиттере.
Happy Birthday @WayneGretzky! The Great One celebrates his 60th birthday today. And here's why The Great One remains The Great One over 20 years after playing his last game:— IIHF (@IIHFHockey) January 26, 2021
➡️ https://t.co/57cgb9hl7A
???? Rolf Kosecki / Keystone, Hockey Hall of Fame#WayneGreztky #hockey pic.twitter.com/u7st8VbFZQ
Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 года в Эдмонтоне, Лос-Анджелесе, Сент-Луисе и Нью-Йорк Рейнджерс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли является автором 61 рекорда, в том числе и по количеству заброшенных шайб (894) и набранных очков (2857).
Уэйн Гретцки имеет украинское происхождение, его бабушка проживала в Тернопольской области. Легендарный хоккеист и сейчас не теряет связь с исторической родиной, помогая украинским фронтовым медикам на Донбассе.
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