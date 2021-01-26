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Лучший во все времен. Легенде НХЛ Гретцки исполнилось 60 лет

Хоккей
(3 голосов)

Первая суперзвезда в истории хоккея празднует юбилей

Лучший во все времен. Легенде НХЛ Гретцки исполнилось 60 лет
Новина українською

26 января исполнилось 60 лет культовому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.

Разумеется, Международная федерация хоккея не могла проигнорировать это событие, опубликовав поздравления в Твиттере.

Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 года в Эдмонтоне, Лос-Анджелесе, Сент-Луисе и Нью-Йорк Рейнджерс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли является автором 61 рекорда, в том числе и по количеству заброшенных шайб (894) и набранных очков (2857).

Уэйн Гретцки имеет украинское происхождение, его бабушка проживала в Тернопольской области. Легендарный хоккеист и сейчас не теряет связь с исторической родиной, помогая украинским фронтовым медикам на Донбассе.

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В статье: НХЛ Уэйн Грецки
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