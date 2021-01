Лучший во все времен. Легенде НХЛ Гретцки исполнилось 60 лет

26 января исполнилось 60 лет культовому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.

Разумеется, Международная федерация хоккея не могла проигнорировать это событие, опубликовав поздравления в Твиттере.

Happy Birthday @WayneGretzky! The Great One celebrates his 60th birthday today. And here's why The Great One remains The Great One over 20 years after playing his last game:



???? Rolf Kosecki / Keystone, Hockey Hall of Fame#WayneGreztky #hockey pic.twitter.com/u7st8VbFZQ