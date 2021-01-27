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НХЛ: Вегас проиграл Сент-Луису, победы Торонто и Бостона
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Баффало – Рейнджерс – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Нью-Джерси – Филадельфия – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Вашингтон – Айлендерс – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Коламбус – Флорида – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Бостон – Питтсбург – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Виннипег – Эдмонтон – 6:4 (2:3, 0:0, 4:1)
Миннесота – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Даллас – Детройт – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Вегас – Сент-Луис – 4:5 (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Калгари – Торонто – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Колорадо – Сан-Хосе – 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)
Аризона – Анахайм – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
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