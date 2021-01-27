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IIHF покрывает две трети расходов на ЧМ-2021
Это приличная сумма
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал о том, как распределяются расходы на чемпионат мира — 2021, сообщает Sportacentrs.com.
Калвитис отметил, что большую часть — две трети расходов, связанных с организацией турнира, — покрывает Международная федерация хоккея.
Напомним, 18 января на заседании IIHF было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира — 2021 по хоккею в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
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