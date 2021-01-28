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НХЛ: Нэшвилл сильнее Чикаго, Ванкувер разбил Оттаву
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Нэшвилл – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Ванкувер – Оттава – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
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