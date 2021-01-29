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НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Тампа уступила Каролине

Хоккей
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В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Тампа уступила Каролине
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Вашингтон – Айлендерс – 6:3 (0:3, 5:0, 1:0)

Монреаль – Калгари – 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Коламбус – Флорида – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:0)

Каролина – Тампа-Бэй – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Бостон – Питтсбург – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Баффало – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Нью-Джерси – Филадельфия – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Миннесота – Лос-Анджелес – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Даллас – Детройт – 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)

Аризона – Анахайм – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Колорадо – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Ванкувер – Оттава – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Эдмонтон – Торонто – 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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