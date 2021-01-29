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НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Тампа уступила Каролине
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Вашингтон – Айлендерс – 6:3 (0:3, 5:0, 1:0)
Монреаль – Калгари – 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)
Коламбус – Флорида – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:0)
Каролина – Тампа-Бэй – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Бостон – Питтсбург – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Баффало – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Нью-Джерси – Филадельфия – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Миннесота – Лос-Анджелес – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
Даллас – Детройт – 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)
Аризона – Анахайм – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Колорадо – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Ванкувер – Оттава – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Эдмонтон – Торонто – 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)
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