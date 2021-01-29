Как он это сделал?! Молодой француз эффектно реализовал буллит в матче НХЛ - ВИДЕО

Александр Тексье - одна из главных надежд французского хоккея. После родного Гренобля он уехал в Финляндию, где провел два сезона, а затем был задрафтован Коламбус Блю Джекетс. Если первый сезон в США ушел на привыкание, то в прошлом он успел забросить шесть шайб и отдать 11 результативных передач в 46 матчах. В текущем чемпионате сильнейшей хоккейной лиги у Алекса уже четыре шайбы в восьми сыгранных поединках. Сегодня же ночью он вообще привлек к себе внимание исполнением послематчевого буллита.

Матч против Флориды завершился со счетом 2:2, поэтому победителя пришлось выяснять в серии бросков. Тексье стал единственным игроком в составе обеих команд, который реализовал свою попытку. При этом сделал это очень и очень эффектно. Некоторые вообще считают этот гол буллитом года в НХЛ. К слову, Александр впервые выполнял хоккейный пенальти в рамках Национальной хоккейной лиги.