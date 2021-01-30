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НХЛ. Чикаго минимально уступают Коламбусу

Хоккей
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Результаты матча тура НХЛ

НХЛ. Чикаго минимально уступают Коламбусу
UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 января состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

"Чикаго" - "Коламбус"

1 - 2 (0-1; 1-1; 0-0)

1 период: 0-1 Бйоркстранд (08,33)

2 период: 0-2 Робинсон (03,39); 1-2 Строум (10,47)

3 период: 1-2

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В статье: НХЛ
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