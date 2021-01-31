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НХЛ: Вашингтон справился с Бостоном, Тампа обыграла Нэшвилл
В НХЛ сыграна очередная порция матчей регулярного чемпионата
Баффало – Нью-Джерси – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Детройт – Флорида – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Каролина – Даллас – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Вашингтон – Бостон – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)
Филадельфия – Айлендерс – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Питтсбург – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Монреаль – Калгари – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Эдмонтон – Торонто – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Миннесота – Колорадо – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Анахайм – Сент-Луис – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Виннипег – Ванкувер – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
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