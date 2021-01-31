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Марадона от хоккея. Звезда Эдмонтона забил шикарную сольную шайбу. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Коннор МакДэвид и его шедевр в матче с Торонто

Марадона от хоккея. Звезда Эдмонтона забил шикарную сольную шайбу. ВИДЕО
Новина українською

Эдмонтон в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл Торонто (4:3), а главным героем матча стал лидер Ойлерз Коннор МакДэвид, который не только забил победную шайбу в дополнительное время игры, но и отметился эффектным результативным проходом во втором периоде.

24-летний МакДэвид в текущем сезоне в 10 матчах забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач.

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В статье: НХЛ Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
31.01.2021 в 15:01
Красава !
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