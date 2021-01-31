Марадона от хоккея. Звезда Эдмонтона забил шикарную сольную шайбу. ВИДЕО

Эдмонтон в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл Торонто (4:3), а главным героем матча стал лидер Ойлерз Коннор МакДэвид, который не только забил победную шайбу в дополнительное время игры, но и отметился эффектным результативным проходом во втором периоде.

24-летний МакДэвид в текущем сезоне в 10 матчах забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач.