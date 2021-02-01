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НХЛ: Эдмонтон разбил Оттаву, победы Сент-Луиса и Нью-Джерси

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен очередной игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Эдмонтон разбил Оттаву, победы Сент-Луиса и Нью-Джерси
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Баффало – Нью-Джерси – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Каролина – Даллас – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 2:1)

Детройт – Флорида – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Чикаго – Коламбус – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Филадельфия – Айлендерс – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Анахайм – Сент-Луис – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Миннесота – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Эдмонтон – Оттава – 8:5 (5:3, 3:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз
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