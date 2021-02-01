Обыграл всех и забросил в девятку. ВИДЕО эффектной шайбы в НХЛ от преемника Уэйна Гретцки

Коннор Макдэвид считается одним из самых талантливых хоккеистов мира. Он становился чемпионом мира на юниорском, молодежном и взрослом уровне (в 2016-м). В 2015-м "Эдмонтон Ойлерз" выбрали его под первым номером на драфте. Учитывая канадский паспорт, параллелей с Уэйном Гретцки (который начинал свою великую карьеру в Эдмонтоне) избежать было невозможно. Неудивительно, что Коннор получил прозвище Далее.

Кубок Стэнли для "Эдмонтона" и Макдэвида до сих пор остается мечтой (Гретцки выиграл на четвертый год пребывания в клубе). Но Конор демонстрирует высокий уровень, что рано или поздно должно дать результат. Ему только 24, а он уже сыграл в НХЛ более 350 матчей, в которых забросил 160 с лишним шайб.

А забивает голы он весьма эффектно. Например, в субботнем матче с "Торонто Мэйпл Ливз". Во втором периоде Коннор подхватил шайбу у своих ворот, прошел всю площадку и забросил в девятку, сделав счет 3:1 в пользу его команды.

К слову, "Торонто" отыгрались и перевели игру в овертайм, где Макдэвид забросил победную для своей команды шайбу (4:3). Сейчас "Эдмонтон" занимает четвертое место в северном дивизионе НХЛ.