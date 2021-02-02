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НХЛ: Бостон сломил Вашингтон, Тампа легко обыграла Нэшвилл
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Рейнджерс – Питтсбург – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Вашингтон – Бостон – 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Монреаль – Ванкувер – 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
Виннипег – Калгари – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)
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