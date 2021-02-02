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Президент IIHF рассказал, почему ЧМ-2021 пройдет в Риге

Хоккей
(3 голосов)

Это позволит организаторам быть более гибкими

Президент IIHF рассказал, почему ЧМ-2021 пройдет в Риге
Новина українською

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение о проведении чемпионата мира по хоккею—2021 в Риге.

"Хотел бы поблагодарить организаторов из Словакии и Дании за готовность принять у себя чемпионат мира с учётом настолько сжатых сроков. Но совет ИИХФ посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит организаторам быть более гибкими. С одной стороны, мы будем готовы к организации "пузыря", с другой – сумеем приготовиться ко встрече с болельщиками, если всё пойдёт хорошо", — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.

Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

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В статье: iihf
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