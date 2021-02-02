Белый Барс добыл тяжелую победу над Мариуполем

Сегодня, 2 февраля, прошел матч 31-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Белый Барс" - "Мариуполь".

"Белый Барс" начал гораздо увереннее своего противника и Благой открыл счет уже на 21 секунде встречи, а через 3 минуты преимущество белоцерковцев удвоил Бородай.

Во второй двадцатиминутке "Мариуполь" стал строже играть в обороне и еще активнее в атаке но не сумел забросить.

Вернуться в игру "Мариуполь" смог только за полторы минуты до конца третьего периода.

"Белый Барс" - "Мариуполь" 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)