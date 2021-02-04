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НХЛ: Тампа не заметила Детройт, Бостон драматично обыграл Филадельфию

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа не заметила Детройт, Бостон драматично обыграл Филадельфию
Новина українською

Тампа-Бэй – Детройт – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Филадельфия – Бостон – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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