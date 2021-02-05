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НХЛ. Ванкувер уступает Торонто, Коламбус побеждают Даллас

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер уступает Торонто, Коламбус побеждают Даллас
UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" - "Ванкувер"

7 - 3 (2-1; 3-1; 2-1)

"Рейнджерс" - "Вашингтон"

4 - 2 (1-0; 1-1; 2-1)

"Монреаль" - "Оттава"

2 - 3 (1-2; 0-1; 1-0)

"Флорида" - "Нэшвилл"

ОТ: 5 - 6 (2-2; 3-1; 0-2; 0-1)

"Коламбус" - "Даллас"

4 - 3 (2-0; 1-2; 1-1)

"Виннипег" - "Калгари""

4 - 1 (0-1; 3-0; 1-0)

"Сент-Луис" - "Аризона"

3 - 4 (0-2; 0-1; 3-1)

"Чикаго" - "Каролина"

6 - 4 (3-1; 0-2; 3-1)

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В статье: НХЛ
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