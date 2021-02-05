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НХЛ. Ванкувер уступает Торонто, Коламбус побеждают Даллас
Результаты тура НХЛ
В ночь с 4 на 5 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" - "Ванкувер"
7 - 3 (2-1; 3-1; 2-1)
"Рейнджерс" - "Вашингтон"
4 - 2 (1-0; 1-1; 2-1)
"Монреаль" - "Оттава"
2 - 3 (1-2; 0-1; 1-0)
"Флорида" - "Нэшвилл"
ОТ: 5 - 6 (2-2; 3-1; 0-2; 0-1)
"Коламбус" - "Даллас"
4 - 3 (2-0; 1-2; 1-1)
"Виннипег" - "Калгари""
4 - 1 (0-1; 3-0; 1-0)
"Сент-Луис" - "Аризона"
3 - 4 (0-2; 0-1; 3-1)
"Чикаго" - "Каролина"
6 - 4 (3-1; 0-2; 3-1)
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