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НХЛ. Тампа-Бэй дома побеждает Детройт, Нэшвилл на выезде уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Тампа-Бэй" - "Детройт"
3 - 1 (1-1; 1-0; 1-0)
"Филадельфия" - "Бостон"
1 - 2 (0-0; 0-0; 1-2)
"Флорида" - "Нэшвилл"
2 - 1 (0-1; 2-0; 0-0)
"Анахайм" - "Сан-Хосе"
4 - 5 после Б (0-1; 3-0; 1-3; 0-0; 0-2)
"Вегас" - "Лос-Анджелес"
5 - 2 (3-0; 2-0; 0-2)
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