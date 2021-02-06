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НХЛ. Тампа-Бэй дома побеждает Детройт, Нэшвилл на выезде уступает Флориде

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй дома побеждает Детройт, Нэшвилл на выезде уступает Флориде
UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Тампа-Бэй" - "Детройт"

3 - 1 (1-1; 1-0; 1-0)

"Филадельфия" - "Бостон"

1 - 2 (0-0; 0-0; 1-2)

"Флорида" - "Нэшвилл"

2 - 1 (0-1; 2-0; 0-0)

"Анахайм" - "Сан-Хосе"

4 - 5 после Б (0-1; 3-0; 1-3; 0-0; 0-2)

"Вегас" - "Лос-Анджелес"

5 - 2 (3-0; 2-0; 0-2)

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В статье: НХЛ
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