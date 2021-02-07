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НХЛ. Аризона на выезде побеждает Сент-Луис, Оттава дома проигрывает Монреалю
Результаты тура НХЛ
В ночь с 6 на 7 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" - "Монреаль"
1 - 2 (1-1; 0-0; 0-1)
"Сент-Луис" - "Аризона"
1 - 3 (1-1; 0-1; 0-1)
"Айлендерс" - "Питтсбург"
4 - 3 (2-1; 0-1; 2-1)
"Торонто" - "Ванкувер"
5 - 1 (2-0; 1-0; 2-1)
"Анахайм" - "Сан-Хосе"
2 - 1 после Б (0-1; 1-0; 0-0; 0-0; 2-1)
"Калгари" - "Эдмонтон"
6 - 4 (1-2; 2-0; 3-2)
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