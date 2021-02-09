Курьез в НХЛ: практикант запутал всех и спровоцировал судей на результативную ошибку

Рядовой регулярного чемпионата НХЛ между Коламбусом и Каролиной так бы и пролетел незаметно для остального мира, если бы не курьезный инцидент в концовке второго периода.

При счете 3:3 Каролина забросила шайбу из очевидного офсайда. Коламбус попросил судей пересмотреть видеоповтор – гол на 100% бы отменили, если бы в тот день видеокоординатором не был практикант, который вместо того, чтобы просто обеспечить связь судьям с офисом лиги в Торонто, проявил инициативу и дважды сказал арбитрам, что офсайда не было и гол Каролины нужно засчитывать. Арбитры резонно посчитали, что это сигнал из Торонто и указали на центр площадки, а Коламбусу дали двухминутный штраф за неудачный челлендж.

Тем временем в офисе НХЛ в Торонто как раз собирались сообщить судьям, что Каролина усилиями форварда Винсента Трошека забросила шайбу из положения вне игры. Какое же было удивление представителей лиги, когда они увидели на своих мониторах, что матч уже возобновился, а на табло горит счет 4:3 в пользу Харрикейнз!

Вероятно, недоразумения можно было бы избежать, если бы наушники для судей сразу же не унесли на дезинфекцию, но сейчас времена пандемии, поэтому косвенно и коронавирус повлиял на то, что в НХЛ засчитали шайбу из офсайда.

Отменить нелегитимную шайбу уже было никак нельзя. В итоге именно этот гол из офсайда и помог Каролине одержать победу со счетом 6:5.

К слову, сегодня ночью Коламбус и Каролина снова сыграли. В этот обошлось без непредвиденных событий – Блю Джекетс выиграли со счетом 3:2 и поднялись на второе место в Центральном дивизионе.