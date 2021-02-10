  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Тампа громит Нэшвилл, победы Вегаса и Эдмонтона
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Тампа громит Нэшвилл, победы Вегаса и Эдмонтона

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Тампа громит Нэшвилл, победы Вегаса и Эдмонтона
Новина українською

Оттава – Эдмонтон – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Флорида – Детройт – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Даллас – Чикаго – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Калгари – Виннипег – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Вегас – Анахайм – 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...