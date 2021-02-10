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НХЛ: Тампа громит Нэшвилл, победы Вегаса и Эдмонтона
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Оттава – Эдмонтон – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Флорида – Детройт – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
Даллас – Чикаго – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Калгари – Виннипег – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Вегас – Анахайм – 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 3:4 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
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