Кременчук нанёс сокрушительное поражение Белому Барсу

Сегодня, 10 февраля, в Кременчуге в 33-м туре регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Кременчук" встретился с "Белым Барсом".

Уже на второй минуте "Кременчук" открыл счет в матче и до экватора первой 20-минутки, трижды огорчил соперника.

Во втором периоде "горожане" продолжили нагнетать обстановку возле ворот белоцерковцев. Как результат, три заброшенные шайбы – Савченко, Киселев и Пукс расписались в воротах Кучера.

Заключительный игровой отрезок "Барсы" начали с активной борьбы. Так, в одном из моментов Гребеник силовым приемом выключил из борьбы Ворону. Однако на это кременчужане ответили заброшенной шайбой Созонова – 8:1.

"Кременчук" - "Белый Барс" 8:1 (4:1, 3:0, 1:0)