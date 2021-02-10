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Кременчук нанёс сокрушительное поражение Белому Барсу
Матч получился в одни ворота
Сегодня, 10 февраля, в Кременчуге в 33-м туре регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Кременчук" встретился с "Белым Барсом".
Уже на второй минуте "Кременчук" открыл счет в матче и до экватора первой 20-минутки, трижды огорчил соперника.
Во втором периоде "горожане" продолжили нагнетать обстановку возле ворот белоцерковцев. Как результат, три заброшенные шайбы – Савченко, Киселев и Пукс расписались в воротах Кучера.
Заключительный игровой отрезок "Барсы" начали с активной борьбы. Так, в одном из моментов Гребеник силовым приемом выключил из борьбы Ворону. Однако на это кременчужане ответили заброшенной шайбой Созонова – 8:1.
"Кременчук" - "Белый Барс" 8:1 (4:1, 3:0, 1:0)
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