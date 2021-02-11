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НХЛ: Торонто додавил Монреаль, Бостон разобрался с Рейнджерс
Игровой день в НХЛ состоял из двух матчей
Рейнджерс – Бостон – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Монреаль – Торонто – 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
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