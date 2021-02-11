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Названо место проведения юниорского чемпионата мира 2021

Хоккей
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Он состоится в США

Названо место проведения юниорского чемпионата мира 2021

Новина українською

Совет Международной федерации хоккея утвердил проведение юниорского чемпионата мира 2021 года в Техасе (США), информирует официальный сайт IIHF.

Мировое первенство будет проходить с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи турнира примет арена в городе Фриско.

Вторым стадионом для чемпионата мира стала арена в Плейно, на которой пройдут матчи группы А.

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В статье: iihf
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