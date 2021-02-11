Названо место проведения юниорского чемпионата мира 2021

Совет Международной федерации хоккея утвердил проведение юниорского чемпионата мира 2021 года в Техасе (США), информирует официальный сайт IIHF.

Мировое первенство будет проходить с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи турнира примет арена в городе Фриско.

Вторым стадионом для чемпионата мира стала арена в Плейно, на которой пройдут матчи группы А.