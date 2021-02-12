Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Флорида разобралась с Тампой, Эдмонтон и Калгари побеждают на выезде
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Флорида – Тампа-Бэй – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Айлендерс – Питтсбург – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Монреаль – Эдмонтон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Чикаго – Коламбус – 5:6 (0:1, 3:1, 2:4)
Нэшвилл – Детройт – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Виннипег – Оттава – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Даллас – Каролина – 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
Ванкувер – Калгари – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Вегас – Анахайм – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новичок Металлиста 1925, очередная аренда Мариуполя у Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15
- Планета у ног. Как Бавария повторила достижение Барсы, взяв шесть трофеев за сезон. ВИДЕО финала КЧМ
- Названо место проведения юниорского чемпионата мира 2021
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...