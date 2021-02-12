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НХЛ: Флорида разобралась с Тампой, Эдмонтон и Калгари побеждают на выезде

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Флорида разобралась с Тампой, Эдмонтон и Калгари побеждают на выезде

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Флорида – Тампа-Бэй – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Айлендерс – Питтсбург – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Монреаль – Эдмонтон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Чикаго – Коламбус – 5:6 (0:1, 3:1, 2:4)

Нэшвилл – Детройт – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Виннипег – Оттава – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Даллас – Каролина – 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Ванкувер – Калгари – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Вегас – Анахайм – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
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