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НХЛ может внести изменения в систему драфт-лотереи

Хоккей
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Об этом рассказал инсайдер The Athletic

НХЛ может внести изменения в систему драфт-лотереи

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Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ может изменить формат драфт-лотереи.

"То, что команда, которая была близка к выходу в плей-офф, может получить выбор в топ-3, кажется, противоречит идее использования драфта для помощи наиболее нуждающимся клубам.

Я говорил примерно с 12 руководителями команд, и была одна идея, которая звучала чаще других. Идея о том, что нужно повысить шансы на победу в лотерее для команд, которые находятся внизу таблицы. Но при этом сделать так, чтобы команда, которая выбирала в топ-3 драфта в этом году, не могла сделать это снова в следующем году", — написал ЛеБрюн.

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Лебрюн также отметил, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига работает над форматом лотереи.

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В статье: НХЛ
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