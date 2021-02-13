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НХЛ. Рейнджерс дома минимально уступает Бостону, Сент-Луис на выезде уверенно побеждает Аризону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 12 на 13 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" - "Бостон"
0 - 1 (0-0; 0-1; 0-0)
"Аризона" - "Сент-Луис"
1 - 4 (0-1; 1-0; 0-3)
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