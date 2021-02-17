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Донбасс с минимальным счетом обыграл Белый Барс
Все решилось в заключительном отрезке матча
Сегодня, 17 февраля, в Белой Церкви матчем между "Белым Барсом" и "Донбассом" стартовал 35-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.
Поединок "Донбасс" начал с быстро заброшенной шайбы. Однако, уже под завесу первого периода Бабинец точным броском сравнял цифры на табло.
Вторую двадцатиминутку команды также провели абсолютно на равных и забросили по одной шайбе.
И только третий отрезок встречи остался за одной из команд, подарив "Донбассу" 10-ю победу подряд.
"Белый Барс" - "Донбасс" 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
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