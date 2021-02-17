Донбасс с минимальным счетом обыграл Белый Барс

Сегодня, 17 февраля, в Белой Церкви матчем между "Белым Барсом" и "Донбассом" стартовал 35-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Поединок "Донбасс" начал с быстро заброшенной шайбы. Однако, уже под завесу первого периода Бабинец точным броском сравнял цифры на табло.

Вторую двадцатиминутку команды также провели абсолютно на равных и забросили по одной шайбе.

И только третий отрезок встречи остался за одной из команд, подарив "Донбассу" 10-ю победу подряд.

"Белый Барс" - "Донбасс" 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)