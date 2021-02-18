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Звезда Эдмонтона Макдэвид набрал 500-е очко в НХЛ
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Звездный форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид в матче с Винипегом (3:2) отдал две результативных передачи и достиг отметки в 500 набранных очков в НХЛ (171 шайба и 329 ассистов).
Макдэвид набрал 500 очков всего за 369 игр. Канадец повторил достижение форварда Питтсбурга Сидни Кросби и стал 18-м хоккеистом в истории НХЛ, которому понадобилось менее 400 матчей для достижения 500-очкового рубежа.
Абсолютным рекордсменом НХЛ по быстроте набора 500 очков является Уэйн Гретцки – 234 матча.
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