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НХЛ: Вашингтон бьет Баффало, успехи Торонто и Питтсбурга
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата
Вашингтон – Баффало – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Филадельфия – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Питтсбург – Айлендерс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Коламбус – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Торонто – Оттава – 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)
Бостон – Нью-Джерси – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Аризона – Лос-Анджелес – 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
Анахайм – Миннесота – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
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