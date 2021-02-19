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НХЛ: Вашингтон бьет Баффало, успехи Торонто и Питтсбурга

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон бьет Баффало, успехи Торонто и Питтсбурга

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Вашингтон – Баффало – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Филадельфия – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

Питтсбург – Айлендерс – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Коламбус – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Торонто – Оттава – 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)

Бостон – Нью-Джерси – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Аризона – Лос-Анджелес – 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

Анахайм – Миннесота – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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